Свердловская прокуратура ищет появившийся над аэропортом Кольцово НЛО
Сегодня, 07:00ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Садившийся в Кольцово экипаж рейса Ташкент – Екатеринбург заметил в небе над аэропортом неопознанный летающий объект. Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку данного факта, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
В момент, когда пилоты шли на посадку они заметили некий объект, который пролетел над ними по пересекающему курсу. Установить принадлежность НЛО не удалось, так как у него отсутствовали опознавательные знаки.
Представители транспортной прокуратуры проверят требования законодательства о безопасности полётов и попытаются определить, какой объект приблизился на опасное расстояние к пассажирскому борту.
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