Свердловских водителей обязали помыть автомобильные номера

Широкомасштабный рейд «Чистый автомобиль» состоится в Свердловской области. Мероприятие проводится по инициативе врио начальника регионального ГУ МВД Петра Кривегина, сообщает пресс-служба ведомства.
Рейд пройдёт 5 и 6 апреля. Он направлен на выявление и пресечение фактов управление транспортным средством с не читаемыми номерными знаками. По мнению автора идеи о проведении мероприятия, из-за грязных номеров затрудняется розыск водителей, скрывшихся с дорожных аварий или мест совершения преступлений, а также работа средств фото-видеофиксации нарушений ПДД.
Номер машины признается не читаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток хотя бы одной буквы или цифры переднего или заднего госномера,проинформировал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.
Сотрудник дорожной полиции должен будет объяснить водителю необходимость содержать государственный номерной знак в чистоте. При выполнении требования владельцу транспортного средства объявят устное предупреждение. В обратном случае на водителя заведут административное делопроизводство по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Статья предусматривает применение штрафных санкции.