Свердловских водителей обязали помыть автомобильные номера

Рейд пройдёт 5 и 6 апреля. Он направлен на выявление и пресечение фактов управление транспортным средством с не читаемыми номерными знаками. По мнению автора идеи о проведении мероприятия, из-за грязных номеров затрудняется розыск водителей, скрывшихся с дорожных аварий или мест совершения преступлений, а также работа средств фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Номер машины признается не читаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток хотя бы одной буквы или цифры переднего или заднего госномера,проинформировал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.