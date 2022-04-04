Почти 150 неисправных пассажирских автобусов выявлено в Свердловской области

Почти 150 неисправных пассажирских автобусов выявлено в Свердловской области
Почти 150 неисправных пассажирских автобусов выявлено в Свердловской области
Сегодня, 13:39ТранспортФото: 1MI
150 неисправных автобусов было выявлено на маршрутах Свердловской области по результатам рейдов, проводимых сотрудниками ГИБДД с 28 по 30 марта.

Проверки проходили на автовокзалах и автостанциях, а также на маршрутах движения. Особенное внимание было уделено междугородним перевозкам и перевозкам детей на школьных автобусах, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инспектора также проверили городские маршруты под видом простых пассажиров. Они проезжали в транспорте и фиксировали нарушения, а на конечной остановке составляли административные протоколы. Также контролировалось техническое состояние и проверялись документы.

В общей сложности проверено было более 2,7 тысячи автобусов. Зафиксировано более 700 нарушений водителями. Также выявлено 54 автобуса, которые не прошли техосмотр.

Свердловская областьпроверкаавтобус
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