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5 мая в Нижнем Тагиле состоится репетиция парада Победы: будет закрыто движение по пр. Ленина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 мая в Нижнем Тагиле состоится репетиция парада Победы: будет закрыто движение по пр. Ленина (ФОТО)

4 мая 2016, 13:10ТранспортПавел Щербина
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