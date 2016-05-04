5 мая в Нижнем Тагиле состоится репетиция парада Победы: будет закрыто движение по пр. Ленина (ФОТО)
4 мая 2016, 13:10ТранспортПавел Щербина
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Администрация Нижнего Тагила сообщает о том, что репетиция парада Победы пройдёт в Нижнем Тагиле 5 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Репетиция будет проходить с 19:00 до 21:00, но официальное время закрытия движения по пр. Ленина – 18:00. Однако в сообщении Администрации отмечается, что велика вероятность того, что проспект будет перекрыт уже в 17:30.
Администрация предупреждает, что до 21:00 движение транспорта по проспекту Ленина будет ограничено, однако на каких участках конкретно – не уточняется.
Традиционно для репетиции парада Победы пр. Ленина перекрывается на участке от ул. Первомайская до пр. Мира.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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