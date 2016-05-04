С началом дачного сезона жители Нижнего Тагила не могут уместиться в малые автобусы (ФОТО)

2 мая в 11:04 к остановке «Рудоуправление» подъехал автобус №19. Он был уже забит людьми под завязку. В него удалось, выслушивая возмущения, залезть ещё пятерым. А шесть человек так и остались на остановке. Все остальные остановки автобус проехал на полном ходу. Почему транспортная компания не добавляет дополнительный транспорт? Можно пустить второй автобус, например, через 30 минут. Сейчас садово-огородный сезон в самом разгаре, а автобус пустили с вместимостью пассажиров в 39 человек написал в редакцию TagilCity.ru читатель Михаил.

TagilCity.ru отмечает, что автобус маршрута №19 следует от остановки «ул. Вогульская» на Вые до пансионата «Аист» через Старую Гальянку, где у многих тагильчан находятся сады и дачи. Потому, с приходом весны, увеличился пассажиропоток на этом маршруте.

По этому маршруту одновременно ходит всегда два автобуса. Так получилось, что 2 мая один из них сломался. Сейчас автобус отремонтирован. Все последующие дни, все праздничные дни, по маршруту будут ходить два автобуса по своему расписанию заверил журналиста TagilCity.ru директор ООО «Тагилтранском» - Хайруллин Алексей.

Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о замене автобусов, ходивших по маршруту №22, маршрутными ГАЗелями. В то же время, если в черте Нижнего Тагила на общественном транспорте можно добраться из точки «А» в точку «Б», то связь с такими пригородными населёнными пунктами, как Серебрянка и Балакино, серьезно осложнена.