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С началом дачного сезона жители Нижнего Тагила не могут уместиться в малые автобусы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С началом дачного сезона жители Нижнего Тагила не могут уместиться в малые автобусы (ФОТО)

4 мая 2016, 15:35ТранспортПавел Щербина
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