В Нижнем Тагиле с начала года зарегистрировано 12 ДТП с участием детей

За 4 месяца 2016 года в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе в дорожных происшествиях пострадало 12 детей. Причем пятеро из них являлись пассажирами, а остальные – пешеходами.

Как правило, автовладельцы сбивают юных пешеходов, когда те неожиданно выходят на проезжую часть из-за так называемых «дорожных ловушек»: стоячих автомобилей, деревьев или кустов. В ГИБДД их называют «закрытыми обзорами».

Инспекторы напоминают: прежде чем выходить на проезжую часть, пешеходу необходимо убедиться в безопасности такого перехода. А если поблизости пешеходного перехода нет, нужно найти такое место, откуда будет хорошо просматриваться дорога во всех направлениях.

Последнее ДТП с участием ребенка произошло в минувшие праздники: 1 мая водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.