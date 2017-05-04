Подземный источник открылся в Нижнем Тагиле при проведении дорожных работ на ул. Челюскинцев (ФОТО)
4 мая во время дорожных работ на ул. Челюскинцев в Нижнем Тагиле после вскрытия асфальта был обнаружен родник.
О том, что во время дорожных работ строителями дороги был обнаружен бьющий из-под земли ключ, журналистам TagilCity.ru сообщили активисты ОД «Тагил без ям».
Представители компании «Тагилдорстрой», проводившей работы на участке, подтвердили информацию:
На участке, где проводились работы, действительно был обнаружен выход воды. Эта вода была направлена в трубу, а труба выведена в колодец ливневой канализации. Ливневую канализацию мы прочистили, в месте, где были слабые, влажные грунты, всё это убрали, привезли туда щебень, разровняли и уплотнили катком рассказал журналистам TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» - Виктор Копанов.
Фотографии ОД «Тагил без ям».
Таким образом, влага не должна сказаться на качестве проводимых дорожных работ.
Ситуация была локализована. В данный момент мы делаем основание дороги отметил Виктор Копанов.
© Павел Щербина, TagilCity.ru