Подземный источник открылся в Нижнем Тагиле при проведении дорожных работ на ул. Челюскинцев (ФОТО)

О том, что во время дорожных работ строителями дороги был обнаружен бьющий из-под земли ключ, журналистам TagilCity.ru сообщили активисты ОД «Тагил без ям».

На участке, где проводились работы, действительно был обнаружен выход воды. Эта вода была направлена в трубу, а труба выведена в колодец ливневой канализации. Ливневую канализацию мы прочистили, в месте, где были слабые, влажные грунты, всё это убрали, привезли туда щебень, разровняли и уплотнили катком рассказал журналистам TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» - Виктор Копанов.