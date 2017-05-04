Стоянки-накопители для общественного транспорта появятся в Нижнем Тагиле

За апрель и начало мая мы с управлением архитектуры объехали часть конечных остановок и места, где предполагается размещение стоянок-накопителей. Были на Вые, Гальянке и Вагонке. На очереди Тагилстрой. Сейчас ведётся работа по документированию. К 1 июня эта работа будет завершена сообщил на совещании в администрации заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

В ходе объезда работники администрации осматривали подходящие площадки, а затем по документам проверяли, свободны ли они. Когда будущие места стоянок будут выбраны, с компаниями-перевозчиками будут заключены договора на временное пользование.

Это будет не договор аренды, это будет договор временного пользования. На стоянках будет нельзя разместить объект недвижимости, только «нестационар» пояснил главный архитектор города Константин Никкель.

Под «нестационаром», как выяснилось позднее, подразумевались павильоны. В них будут оборудованы санузел и комната для отдыха сотрудников. Мэр Сергей Носов поручил своим подчинённым согласовать с компаниями-перевозчиками внешний вид таких построек:

Надо определиться, что там будет, и как оно будет выглядеть. Должно быть единообразно. Через месяц мы будем понимать, о чем идёт речь, и можно будет говорить о сроках сказал мэр Нижнего Тагила.

Также будут подготовлены требования по содержанию асфальтового покрытия, наличию урн и договоров на вывоз мусора. Для обеспечения безопасности возможно оборудование видеонаблюдения. Не исключена продажа продуктов питания, чтобы водители могли купить поесть.