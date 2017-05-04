Жалобы на общественный транспорт стали реже поступать от жителей Нижнего Тагила

За 4 месяца этого года от граждан Нижнего Тагила поступило 1771 обращение. Из них по вопросу транспорта 72 обращения и 84 сообщения. За аналогичный период прошлого года было 79 обращений и 113 сообщений в «Городской контроль». Снижение незначительное, но оно есть сообщил на совещании по вопросам общественного транспорта заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

Жалоб стало меньше от жителей Ленинского и Тагилстроевского районов. В то же время от тагильчан из Дзержинского района обращений поступило больше, 23 против 10 в прошлом году.

Докладчик отметил также, что жалоб, касающихся работы общественного транспорта в вечернее время, тоже стало меньше. Это связывается с работой по контролю вечерних рейсов, которую сотрудники управления провели вместе с перевозчиками.

Чего касаются основные замечания? Графиков движения? Маршрутов? Или качества обслуживания? -- спросил у докладчика мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Михаил Семин ответил, что это организация новых маршрутов, санитарное и техническое состояние остановок, вопросы оплаты. Очень много вопросов были связаны с междугородними и пригородными перевозками, и хотя это напрямую не касается полномочий муниципалитета, они всё равно прорабатываются.