Свыше тысячи свердловских байкеров открыли сезон в Екатеринбурге

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Байкеры из Екатеринбурга и других городов Свердловской области 4 мая приняли участие в открытии мотосезона. Старт мероприятию был дан у кинотеатра «Космос», сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Всего у «Космоса» собралось 1 300 байкеров. После старта мероприятия участники двинулись через город до села Кашино. Колонна растянулась от центра уральской столицы до Челябинского тракта, заняв улицы Дзержинского, Толмачева, проспект Ленина, Московскую, Объездную дорогу, Кольцовский тракт, ЕКАД и Челябинский тракт.
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Видео: E1.RU
Безопасность открытия сезона обеспечивали инспекторы мотобатальона УГИБДД по Свердловской области. Параллельно они провели ряд профилактических бесед о необходимости соблюдения правил дорожного движения при управлении мотоциклом.
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