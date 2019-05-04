Свыше тысячи свердловских байкеров открыли сезон в Екатеринбурге

Всего у «Космоса» собралось 1 300 байкеров. После старта мероприятия участники двинулись через город до села Кашино. Колонна растянулась от центра уральской столицы до Челябинского тракта, заняв улицы Дзержинского, Толмачева, проспект Ленина, Московскую, Объездную дорогу, Кольцовский тракт, ЕКАД и Челябинский тракт.