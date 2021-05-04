«Охоту» на пьяных водителей устроят инспекторы ГИБДД в майские «каниуклы» в Тагиле

Напомним, С 16 по 18 апреля 2021 года, в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводились проверки на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, было выявлено 641 нарушение. 16 из них были связаны с ездой без прав.