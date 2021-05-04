«Охоту» на пьяных водителей устроят инспекторы ГИБДД в майские «каниуклы» в Тагиле

«Охоту» на пьяных водителей устроят инспекторы ГИБДД в майские «каниуклы» в Тагиле
«Охоту» на пьяных водителей устроят инспекторы ГИБДД в майские «каниуклы» в Тагиле
Сегодня, 17:46ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Рейд по выявлению пьяных водителей проведут сотрудники ГИБДД в майские «каникулы» в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Профилактическое мероприятие начнется вечером 4 мая в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Полицейские будут ловить водителей без прав, а также находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду грозит лишение водительского удостоверения на срок до двух лети и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, С 16 по 18 апреля 2021 года, в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводились проверки на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, было выявлено 641 нарушение. 16 из них были связаны с ездой без прав.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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