Владельцам повреждённых ураганом автомобилей в Нижнем Тагиле могут отказать в выплате компенсаций (ФОТО)

Машины разного типа и класса за считанные минуты превращались в груду металла. Часть из них помяли деревья и столбы, какие-то переворачивались, а некоторые были пробиты металлическими листами, срывающимися со зданий.

На Вагонке во дворе при мне дерево упало на кадиллак. Так страшно, что железная, прочная машина просто за секунду помялась, была пробита и выглядела как хлам. Такая машина дорого стоит. Не повезло владельцу, если она не застрахована рассказывает Наталья, жительница Нижнего Тагила.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Как сообщил редакции TagiCity.ru представитель одной из страховых компаний, не все автовладельцы могут рассчитывать на выплаты компенсаций.

Автомобилистам, которые застраховали свой транспорт по программе КАСКО, будет возмещен ущерб от падения предметов. Но это касается тех, у кого в страховке прописаны подобные случаи. Обладателям ОСАГО на выплаты компенсаций можно не рассчитывать.

Страховщик рассказал журналисту, как поступить владельцам авто, если их машину повредил упавший предмет.

Обязательно нужно сфотографировать все повреждения. Вместе с сотрудником ГИБДД запротоколируйте все поломки и дефекты, которые были нанесены вследствие стихийных бедствий. Далее необходимо заявить в страховую компанию. Вам понадобиться справка о том, что ущерб был нанесен именно в это время. Если удалось снять видео, настаивайте на том, чтобы оно было указано в протоколе.