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Штраф 10 тыс. руб в день назначен Шалинскому СУ за просрочку ремонта тагильских дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 10 тыс. руб в день назначен Шалинскому СУ за просрочку ремонта тагильских дорог

4 июня, 22:10Транспорт
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