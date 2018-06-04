Штраф 10 тыс. руб в день назначен Шалинскому СУ за просрочку ремонта тагильских дорог

В 2013 году генподрядчиком по ремонту дорог в Нижнем Тагиле выступило Шалинское СУ. Строительное управление выполняло ремонт почти на 60-ти объектах города: ул. Фестивальная, Красногвардейская, Черноисточинское шоссе, ул. Челюскинцев, развязка у горсовета и других.

У администрации города возник ряд претензий по поводу качества проведенного ремонта, что послужило поводом обращения в суд.

Суд постановил, что до 1 июня 2018 года все дефекты должны быть устранены. Однако подрядчик не выполнил обязательства по гарантийному ремонту. По судебному решению Шалинское СУ с 1 июня 2018 года обязано выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Кроме того, как рассказал глава ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, МУП «Служба заказчика городского хозяйства» сейчас составляет контракты таким образом, что для гарантийного ремонта администрация города может привлекать третьих лиц.

Если нерадивый подрядчик сделал брак и затягивает с устранением замечаний, то администрация Нижнего Тагила может отметить необходимые работы, провести конкурс за счет городского бюджета, выполнить ремонт, а затем выставить счет самому подрядчику рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин.