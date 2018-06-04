Слухи не подтвердились: ремонт дорог пройдет по плану в 2018 году в Нижнем Тагиле

В соцсетях тагильчане активно обсуждают тему ремонта дорог после ухода с поста мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, однако сегодня, 4 июня, на совещании в администрации города Владислав Пинаев опроверг эти слухи.

На данный момент запланировано проведение ремонта восьми дорог в Нижнем Тагиле. Кроме того, помимо них дорожники отремонтируют ул. Басова и участок дороги по ул. Ермака.

Все запланированные ремонты состоятся, восемь дорог будут отремонтированы, плюс к ним добавятся два объекта – это ул. Басова и участок ул. Ермака, так как подъезд к мосту на ул. Ермака в очень плохом состоянии рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Помимо этого, с 1 июля должны начаться ремонтные работы путепровода на пр. Мира.