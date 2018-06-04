Сотрудник нелегальной стоянки в Нижнем Тагиле угрожает автомобилистам за неуплату

Накануне въезд на привычную стоянку был перегорожен бетонными блоками и появилась будка с охраной. Автолюбители сообщили, что предварительно им озвучили цену за парковку – 30 рублей.

Это уже не первый случай рейдерского захвата стоянки. Раньше она была бесплатной, сейчас просят 30 рублей. А за что? На стоянке все осталось как было, только за это сейчас нужно платить. Почему? Это же полный беспредел! -- возмущается автолюбитель.

Редакция TagilCity.ru побывала на стоянке возле остановки общественного транспорта «Садоводы». Журналисты спокойно заехали и припарковали автомобиль на свободное место. Найти его было затруднительно: вся стоянка плотно заставлена машинами.

Разметки и нумерации парковочных мест на стоянке не было. Территория не оборудована камерами, на ней нет освещения. Немногочисленные пустые места перегорожены шлакоблоками или другими подручными средствами. Приблизительное количество автомобилей на стоянке в дневное время – 100 штук.

Из будки с надписью «охрана» к журналистам никто не вышел, создавалось впечатление, что на посту никого нет.

Однако на самом деле в будке спал охранник. Редакция разбудила его, чтобы узнать условия размещения авто. Мужчина не смог назвать организацию, в которой работает, и предоставить документы на осуществление деятельности. Договоры, чеки, список обязанностей работника «поста охраны» - ничего этого мужчина показать не смог.

Начальник позже будет. Деньги мы берем, так как охраняем, чтобы не воровали. Чек мы не выдаем пояснил охранник.

При этом на бумаге у работника будки находился перечень автомобилей с номерами - вероятно, это был список клиентов, оплативших услуги. Редакция спросила, что будет, если не заплатить: мы заехали на стоянку и могли бы ухать незамеченными - сторож не видел, на каком автомобиле сотрудники TagilCity.ru въехали для парковки.

Работник стоянки пояснил, что при отказе оплачивать его услуги, он заблокирует машину редакции и журналисты не смогут выехать:

Я вас заблокирую и все, вы не уедете с угрозой сказал мужчина.

Территория напротив была перекопана. Въезду с дороги препятствовали земляная насыпь и цепь, тянущаяся от дерева к дереву. Один из автовладельцев рассказал, что был не согласен с введением платы, и в числе многих оставлял авто на площадке напротив огороженной стоянки. Недавно очередные владельцы стоянки предупредили его о том, что площадку перекопают, чтобы на ней нельзя было оставить машину. Парковаться, по словам «новых хозяев», можно будет только за деньги на площадке напротив.

Накануне автовладельцев предупредили, что если мы не будем платить, то въезд на стоянку перекопают, чтобы не было возможности заезда. Сегодня перекопали. В пятницу работник стоянки делал обход, собирал деньги. Многие платить отказались, тогда последовало предупреждение о перекопе. Справа заехать тоже невозможно, там бетонные блоки. В конце недели никаких документов работники стоянки предоставить не могли, сказали - ждите, все будет. Сегодня про документы еще не спрашивал, обещали вечером поделился житель Нижнего Тагила.

Садоводы из коллективного сада поблизости рассказали, что ранее с машин на этой стоянке часто снимали аккумуляторы. Также за последнее время на стоянку часто приезжала полиция и представители предприятия напротив.

Кто хозяин стоянки – понятия не имеем. За время сколько держим тут сады, это уже четвертая стоянка с четвертым хозяином. Тут у нас то полиция приезжает, то администрация, то люди фотографируют. Хозяева какое-то ООО, но какое - мы не знаем. Вообще должно быть согласование. Во-первых, тут водовод «Водоканала» проходит, во-вторых, здесь сады, санитарная зона рассказал TagilCity.ru садовод.

В УВД Нижнего Тагила сообщили, что ранее от автовладельцев поступали заявления по поводу кражи имущества из автомобилей на этой территории. В настоящее время полиция проводит проверку по обращению от предприятия о правомерности организации платной стоянки.

В полицию поступали обращения от граждан по поводу кражи аккумуляторов из автомобилей на стоянке. Полиция проводила проверку, были задержаны 2 подозреваемых, сейчас дело передано в суд. В настоящее время проводится проверка об организации платной стоянки по заявлению от предприятия рассказали в УВД Нижнего Тагила.

Ежедневно, по словам работника нелегальной платной стоянки, приезжает его начальник - он собирает выручку. По подсчетам редакции за дневную смену на стоянке размещено около 100 автомобилей, еще столько же может размещаться и ночью. Так, дневная выручка может составлять порядка 6 000 рублей. За 21 рабочий день - это 126 000 рублей, а если добавить сборы с тех, кто работает по сменному графику, то сборы со стоянки ведутся и в выходные дни.