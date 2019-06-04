Екатеринбург запустит автобусные туры в Крым, Абхазию, Краснодар и Соль-Илецк

Чартерные рейсы будут осуществляться на современных автобусах, оборудованных всем необходимым для длительных переездов. Каждые четыре часа будут запланированы остановки по 30 минут. Пассажиры смогут посетить кафе и туалет на территории кемпингов. Кроме того, трижды в день (утром, днем и вечером) запланированы остановки длительностью в один час для завтрака, обеда и ужина.

Из Свердловской области путешественники смогут добраться на автобусе до таких курортов, как Джубга, Лермонтово, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер, Гагра, Пицунда, Геленджик, Кабардинка, Анапа, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры, Сенной, Тамань, Керчь, Феодосия, Симферополь. Стоимость проезда до Краснодарского края и обратно составит 9 тысяч рублей. Путешествие в Абхазию обойдется в 10 тысяч рублей, в Крым – в 11 тысяч рублей. Отправление из Екатеринбурга в данных направлениях запланировано на 29 июня, 9, 18 и 27 июля, 6,15 и 24 августа.