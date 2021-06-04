287 миллионов будет выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

287 миллионов будет выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле
287 миллионов будет выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:00ТранспортФото: 1mediainvest.ru
На трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле будет выделено 287 миллионов рублей. Торги по выбору подрядчика объявила администрация города.

Согласно документации на сайте госзакупок, с 1 июля 2021 по 30 июня 2023 года в обязанности подрядчика будет входить организация перевозки по восьми маршрутам. Также на каждом из трамвайных путей требуется обеспечить наличие низкопольных вагонов, а салоны нужно оборудовать комплексом видеонаблюдения, автоматизированным контролем оплаты проезда и спутниковой навигацией.

Напомним, в 2020 году на ремонт трамвайного оборудования в Нижнем Тагиле было выделено 23,7 миллиона рублей, однако в 2021 году данная сумма может увеличиться. Руководство «Тагильского трамвая» планирует произвести укладку новых рельсов на улицах Береговая-Ударная и Садовая, а также на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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