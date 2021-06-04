287 миллионов будет выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

Напомним, в 2020 году на ремонт трамвайного оборудования в Нижнем Тагиле было выделено 23,7 миллиона рублей, однако в 2021 году данная сумма может увеличиться. Руководство «Тагильского трамвая» планирует произвести укладку новых рельсов на улицах Береговая-Ударная и Садовая, а также на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов.