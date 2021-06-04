Первая отремонтированная дорога в 2021 году по нацпроекту БКАД сдана в Нижнем Тагиле

Первой дорогой в Свердловской области, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, стала дорога на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле.

Комиссия выдала заключение о принятии в эксплуатацию дороги на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Протяженность обновленного дорожного полотна составляет 652 метра. В рамках проведенных работ было уложено около тысячи тонн асфальта, заменено 480 погонных метров бортового камня, обустроен тротуар общей площадью 388 квадратных метров, а также съезды и парковки. Существенных замечаний после осмотра к подрядчику у членов комиссии не возникло, сообщает пресс-служба городской администрации. Были взяты два образца. По данным испытаний керны из асфальтобетонного покрытия А16ВН соответствуют требованиям ГОСТ. Замечаний к качеству работ, ровности дорожного покрытия, нет. Можно сказать, что объект выполнен на оценку хорошо, озвучил заключение лаборатории председатель приемной комиссии Николай Новиков. Напомним, на 13 из 14 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле. По словам главы города Владислава Пинаева, на многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. На 13 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Тагиле

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