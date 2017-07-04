Тариф ОСАГО будет свободным в России

Автовладельцы России получат возможность натурального возмещения по полису страхования, сообщает газета «Известия».

Первый зампред ЦБ РФ рассказал о том, что Центробанком за последние годы запущено несколько новых финансовых инструментов. Сергей Шевцов заявил, что сейчас обсуждается возможность сделать стоимость страховки ОСАГО привязанной к профилю водителя, то есть, более персонифицированной.

Также он отметил, что изменится порядок присвоения коэффициента «бонус-малус». Швецов заметил, что вступивший в силу закон о натуральном возмещении по ОСАГО,может кардинально улучшить ситуацию на рынке.

Натуральное возмещение будет стимулировать поддержание определенного качества ремонта, потому что страховая компания, ответственная за качество ремонта, будет предъявлять к сервису определенные требования, контролировать качество. От этого граждане только выиграют.