Владельцы сгоревшего в ДТП автобуса не имели лицензии на перевозку детей – СК РФ по Татарстану

Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по Татарстану. Компания, владевшая автобусом, называется «Евразийская корпорация автовокзалов». Её руководителя могут взять под стражу по результатам ходатайства следствия.

Отдельно в ведомстве отметили, что, согласно требованиям к перевозке, водители данного транспортного средства должны были сменять друг друга каждые четыре часа. Однако, пишет ТАСС, этого не делалось.

Кроме того, следователи выяснят, насколько правомерно было использование автобуса при междугородних перевозках.

Напомним, в Нижнем Тагиле учащиеся города не смогли попасть на губернаторскую ёлку-2017. Причиной стали неисправности предоставленного компанией перевозчиком транспорта.