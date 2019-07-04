В Кольцово на 10 часов задержали рейс в Сургут из-за неисправности самолета

Как рассказал пассажир рейса, им сообщили, что самолет неисправен и попросили забрать багаж. Затем несколько раз отправляли к стойке информации, потом — в представительство компании. В итоге предложили вылететь с пересадкой в Тюмени или дождаться резервный борт. Часть пассажиров согласились на первый вариант.