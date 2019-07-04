В Кольцово на 10 часов задержали рейс в Сургут из-за неисправности самолета
Сегодня, 07:29ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Рейс авиакомпании Utair должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут вечером 3 июля, однако вылет отложили на 10 часов из-за технической неисправности самолета, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал пассажир рейса, им сообщили, что самолет неисправен и попросили забрать багаж. Затем несколько раз отправляли к стойке информации, потом — в представительство компании. В итоге предложили вылететь с пересадкой в Тюмени или дождаться резервный борт. Часть пассажиров согласились на первый вариант.
Пассажирам предоставили гостиницу и питание. Резервный борт должен был вылететь в 7 часов утра 4 июля.
Вечером 3 июля в Кольцово из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку военный самолет.
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