Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не смог принять несколько самолетов ночью

В справочной аэропорта сообщили, что все непринятые самолеты были отправлены на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий.

На онлайн-табло Кольцово видно, что приземлиться не смогли самолеты из Анапы, Санкт-Петербурга «Победы», а также борт «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга.