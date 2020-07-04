Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не смог принять несколько самолетов ночью
Сегодня, 14:04ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Прошедшей ночью, с 3 на 4 июля, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться несколько самолетов, сообщают «Вечерние ведомости».
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Причиной стал густой туман.
В справочной аэропорта сообщили, что все непринятые самолеты были отправлены на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий.
На онлайн-табло Кольцово видно, что приземлиться не смогли самолеты из Анапы, Санкт-Петербурга «Победы», а также борт «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга.
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