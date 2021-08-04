На ремонт моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле выделено 4,7 млн

Все работы, в том числе демонтажные и строительно-монтажные, необходимо провести с сентября до ноября 2021 года. Длина двухполосного моста через реку Тагил составляет 77,6 метра, длина подходов — 23,6 метра.
Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц 25% от цены муниципального контракта. Предусмотрены подготовительные работы, устройство искусственных сооружений, а также фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, пусконаладочные работы, устройство дорожной одежды автомобильных дорог и их обустройство.
До начала работ подрядчик обязан разработать схему организации дорожного движения и утвердить ее в ГИБДД. Место реконструкции должно быть ограждено.
Проект предусматривает подъем балок пролетных строений, замену существующей дорожной одежды, очистку и окраску перил. Кроме того, опоры моста будут очищены от граффити.
Гарантийный срок на дорожное покрытие будет составлять пять лет, на мост — восемь лет. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 августа.
Напомним, временный мост на улице Красноармейская был построен в ноябре 2015 года в качестве проезда на время капитального ремонта моста на улице Фрунзе. Через год работы были закончены, но дублер решили оставить.