Свыше 5 млн незадекларированных рублей изъяли таможенники у пассажиров в «Кольцово»

В конце июля инспекторы таможенного поста выявили у семейной пары, летевшей в Турцию, незадекларированные денежные средства в сумме 1,9 миллионов рублей (свыше 25,7 тысячи долларов США), при этом обязательному таможенному декларированию подлежит сумма, превышающая 10 тысяч долларов на каждого члена семьи, уточнили в ведомстве.