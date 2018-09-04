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#домахорошо
Наказанный за нетрезвую езду водитель из Артёмовского был пойман за рулём пьяным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наказанный за нетрезвую езду водитель из Артёмовского был пойман за рулём пьяным

Вчера, 00:40Транспорт
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