Наказанный за нетрезвую езду водитель из Артёмовского был пойман за рулём пьяным

Ночью 2 июля сотрудники полиции Артёмовского остановили автомобиль «ВАЗ-2107», водитель которого находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже был осуждён за пьяное вождение и суд лишил его прав на управление машиной.

С учётом наличия рецидива суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев в колонии-поселении и лишил водительских прав на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.