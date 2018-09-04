Наказанный за нетрезвую езду водитель из Артёмовского был пойман за рулём пьяным
Вчера, 00:40Транспорт
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Жителя Артёмовского дорожная полиция поймала за рулём автомобиля в состоянии опьянения. В ходе проверки было установлено, что ранее задержанный был лишён прав на управление транспортным средством за пьяную езду.
Ночью 2 июля сотрудники полиции Артёмовского остановили автомобиль «ВАЗ-2107», водитель которого находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже был осуждён за пьяное вождение и суд лишил его прав на управление машиной.
С учётом наличия рецидива суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев в колонии-поселении и лишил водительских прав на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее за аналогичное преступление было возбуждено уголовное дело против жителя Нижнего Тагила. Мужчине, в случае обвинительного приговора суда, грозит реальное лишение свободы на срок до 2 лет.
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