Родительский патруль следил за безопасностью на улицах Нижнего Тагила

3 сентября родительский патруль детских садов №20, №94 и №138 вместе с сотрудниками ГИБДД отправился в профилактический рейд на улицы Карла Маркса и Газетная. Участники патруля следили за безопасностью дорожного движения вблизи образовательных учреждений города, проводили беседы с пешеходами и водителями.

Особое внимание патруля было уделено несовершеннолетним участникам дорожного движения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу Нижний Тагил. Им рассказали о важности применения светоотражающих элементов на одежде, о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, особенно на нерегулируемом пешеходном переходе, а также напоминали школьникам неизменно следовать по безопасному маршруту «Дом-школа-дом».