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Родительский патруль следил за безопасностью на улицах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc 5705

Родительский патруль следил за безопасностью на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 06:00Транспорт
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