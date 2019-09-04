Екатеринбуржцев напугал самолет «Уральских авиалиний», час круживший над городом
Сегодня, 10:25ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Ночью 4 сентября жителей Екатеринбурга напугал самолет «Уральских авиалиний», более часа круживший над городом, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Оказалось, что это был тренировочный полет. Как пояснили в авиакомпании, проходит отработка навыков новых пилотов. Вылеты проходят в ночное время, так как ночью воздушное пространство менее загружено.
Напомним, ранее в Кольцово экстренную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Санкт-Петербурга. Причиной посадки стало столкновение с птицами.
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