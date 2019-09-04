Нацпроект качественных дорог в Нижнем Тагиле проходит первый этап. Из чего их делали

«УБТ-Сервис» ремонтирует как крупные автодороги (Восточное шоссе, проспекты Вагоностроителей и Ленинградский, улица Металлургов и другие), так и второстепенные (улицы Басова, Вязовская и так далее). На объектах работает 170 единиц техники. Специально для соответствия повышенным требованиям нацпроекта в 2019 году компания усовершенствовала производство асфальтобетона.

Асфальтобетон для дорог по проекту БКАД мы производим согласно новым стандартам, в частности, был изменён рецепт смеси. Также используется высококачественный бетон. Чтобы добиться должного качества асфальта, которое требуется по условиям контракта, мы специально модернизировали наш завод. Он и так у нас современный, но в связи с требованиями по БКАД нам пришлось завод несколько доработать, говорит замдиректора по производству Дмитрий Халтурин.

Работы на объектах включают ещё и обустройство инфраструктуры. В частности, дорожники ремонтируют тротуары, укладывают искусственные неровности у пешеходных переходов, устанавливают ограждения и восстанавливают газоны. Часть таких работ по благоустройству объектов БКАД «УБТ-Сервис» выполняет даже сверх проектов, по собственной инициативе, рассказывает заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.

Сейчас у нас идет завершающий этап укладки бордюров на двух участках: Восточное шоссе на участке от Северного шоссе до проспекта Вагоностроителей и развязка Восточное шоссе улица Юности. Также порядка 70% готовности по установке бордюрного камня на проспекте Вагоностроителей, рассказывает Дмитрий Халтурин.

Гарантия по проекту БКАД будет распространяться на 5 лет: в течение этого срока при появлении дефектов подрядчик обязан будет устранить их за свой счет. Однако серьёзные требования к ремонтируемым автодорогам в рамках федерального проекта позволяют снизить риск возникновения гарантийных случаев ещё на этапе производства асфальтобетона и бетонной смеси.

По технологическому регламенту на выходе из сушильного барабана температура асфальтобетонной смеси составляет 165-185 градусов, битум нагрет до 130-150 градусов. В сухом виде смесь перемешивают с минеральным порошком в течение 5 секунд, еще 15 секунд уходит на перемешивание с битумом,объясняет главный технолог асфальтобетонного производства Данил Ушаков.

На выходе асфальтобетонная смесь получается температурой 150-160 градусов, а укладка на поверхность ведется при температуре не ниже 140 градусов.

Проверке подлежит каждая партия производимых смесей, по итогам испытаний и экспертиз на продукцию выдаются сертификаты качества. Чтобы более детально анализировать качество производимой продукции, «УБТ-Сервис» закупил дополнительное оборудование.

Асфальтобетон должен соответствовать ГОСТу по уплотнению, водонасыщению, толщине слоя. Для проверки на водонасыщение используется вакуумный гигрометр. На объекте мы берём нужное количество кубиков или цилиндров (кернов), их выдерживают в воде 28 дней и после этого везут на испытания, рассказывает инженер-технолог Светлана Гливинская.

В рамках БКАД на дорогах, которые ремонтирует «УБТ-Сервис», для испытаний будут отбираться от 2 (на ул. Басова и Хвойная) до 28 кернов (ш. Восточное), в зависимости от протяженности ремонтируемого участка.

Бетонная смесь изготавливается на бетонно-растворной установке, после этого миксер подъезжает к нам, мы берем пробу с миксера и везем в лабораторию. Экспертиза определяет водоотделение, среднюю плотность бетонной смеси. Также мы изготавливаем кубики со стороной по 100 мм — будущие образцы для проверки бетона на прочность, объясняет Светлана Гливинская.

Для специализированной проверки на морозостойкость и водонепроницаемость подрядчик дополнительно отправляет контрольные образцы продукции в лабораторию ООО «УралДорНИИ» (г. Екатеринбург), которая аккредитована в системе «Росдорстройсертификация». Материал, который «УБТ-Сервис» использует для БКАД, также поставляется на другие объекты под маркой «Честный бетон». Так, компания является подрядчиком НПК «Уралвагонзавод» и Главного военного строительного управления. Для военного заказчика поставляется особая марка бетона с повышенными требованиями. Весь производимый бетон проверяют в лаборатории по нескольким параметрам, в том числе на прочность.

Для автодорог, которые мы ремонтируем в рамках нацпроекта БКАД, используется марка бетона М 200 — одна из самых ходовых в том числе и у бизнеса и частных покупателей. «Честный бетон», над качеством которого мы постоянно работаем, проходит серьезную госприёмку — и он же поставляется простым покупателям, рассказывает Дмитрий Халтурин.

По БКАД «УБТ-Сервис» уже сдал улицы Хвойную, Азовскую, Басова и участок Восточного шоссе от проспекта Вагоностроителей до поста ГИБДД. Приёмка остальных дорог запланирована на сентябрь.