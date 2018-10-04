Ремонт переезда через трамвайные пути будет выполнен на ул. Садовой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:00Транспорт
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На улице Садовой в Нижнем Тагиле буде проведен ремонт переезда через трамвайные пути.
Сюжеты: Нижний Тагил
На ремонт переезда через трамвайные пути на перекрёстке улиц Садовая и Заводская будут выделены 174 тысячи рублей. Планируется, что служба заказчика закончит ремонтные работы до 15 ноября, сообщает ОД «Тагил без ям».
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