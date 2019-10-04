В Екатеринбурге планируют построить дорогу под железнодорожным вокзалом

Проект пока не получил поддержку у региональных и городских властей, а также у РЖД. Здание вокзала планируют накрыть навесом, а остановки общественного транспорта переместить под землю.

Как заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вокзал хотят превратить в транспортно-пересадочный узел, который объединит все виды транспорта. Площадь перед вокзалом станет пешеходной зоной, разгрузить ее станет возможно после перемещения остановок и стоянок на минус первый этаж. Помимо этого, планируется увеличить количество путей (сейчас их 27), а также поднять перроны.