В Екатеринбурге приступили к проектированию второй ветки метро
Сегодня, 17:37ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Проект планировки и межевания для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге распорядился подготовить глава города Александр Высокинский. Соответствующий документ размещён на сайте мэрии Екатеринбурга.
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В распоряжении говорится о том, что проектированием новых путей метрополитена — от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» — займётся МБУ «Мастерская генерального плана».
По словам Высокинского, для финансирования строительства из федерального бюджета нужна серьёзная презентация, поскольку областная и муниципальная казны с такой нагрузкой не справятся.
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