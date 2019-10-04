В Екатеринбурге приступили к проектированию второй ветки метро

В распоряжении говорится о том, что проектированием новых путей метрополитена — от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» — займётся МБУ «Мастерская генерального плана».

По словам Высокинского, для финансирования строительства из федерального бюджета нужна серьёзная презентация, поскольку областная и муниципальная казны с такой нагрузкой не справятся.