В Екатеринбурге ребенка высадили из автобуса из-за отсутствия паспорта
Сегодня, 10:12ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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14-летнего школьника в Екатеринбурге высадили из общественного транспорта поздним вечером, несмотря на наличие Е-каты, пишет Накануне.ру со ссылкой на сообщение родителей ребенка в соцсетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет женщина, у сына потребовали паспорт, а когда он не предъявил документ — высадили на остановке «Площадь труда». Подросток шел пешком до Шарташского рынка.
В Гортрансе пояснили, что кондуктор не имела права выгонять школьника. Она должна была забрать у него проездной и выдать ему временный.
Напомним, ранее в Екатеринбурге кондуктор и пассажирка подрались в салоне автобуса. После этого кондуктор был уволен.
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