В Екатеринбурге ребенка высадили из автобуса из-за отсутствия паспорта

Как пишет женщина, у сына потребовали паспорт, а когда он не предъявил документ — высадили на остановке «Площадь труда». Подросток шел пешком до Шарташского рынка.

В Гортрансе пояснили, что кондуктор не имела права выгонять школьника. Она должна была забрать у него проездной и выдать ему временный.