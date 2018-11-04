Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 4 ноября
Сегодня, 11:52ТранспортФото: pixabay.com
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4 ноября в Нижнем Тагиле будет приостановлено движение трамваев №10 и №12.
Сюжеты: Нижний Тагил
В воскресенье, 4 ноября, с 20.30 на Ленинградском проспекте будут проводиться ремонтные работы трамвайных путей, в связи с чем будет приостановлено движение трамваем, следующих по маршруту №10.
Кроме того, на ул. Лесной пройдет правка опор контактной сети. Вместо маршрута №12 будет работать маршрут №1, который будет ходить от ул. Островского до УВЗ.
Движение трамваев будет приостановлено до 5.00 5 октября, сообщает «Тагильский трамвай».
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