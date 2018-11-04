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Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 4 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tram 3693996 1920

Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 4 ноября

Сегодня, 11:52ТранспортФото: pixabay.com
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