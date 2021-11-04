За сутки восемь водителей грубо нарушили ПДД на дорогах Нижнего Тагила

За сутки восемь водителей грубо нарушили ПДД на дорогах Нижнего Тагила
За сутки восемь водителей грубо нарушили ПДД на дорогах Нижнего Тагила
Сегодня, 14:05ТранспортФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В результате рейда, направленного на пресечение нарушений ПДД, 3 ноября сотрудники ГИБДД выявили восемь водителей, пренебрегших правилами управления транспортным средством.

Два водителя управляли автомобилем, находясь в состоянии опьянения, один отказался от прохождения освидетельствования, а пять человек находились за рулем, не имея права управления, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В общей сложности за время проведения стоп-контроля сотрудники ГИБДД проверили 420 автомобилей.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Напомним, профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 3 по 7 ноября. В течение этих дней полицейские будут «отлавливать» нарушителей ПДД, а с особым пристрастием — пьяных водителей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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