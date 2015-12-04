Екатеринбуржец вместо сотрудников ГИБДД стал регулировщиком и разрулил пробку (ВИДЕО)

Утром из-за неработающего светофора на перекрёстке улиц Московская – Куйбышева автомобилисты встали в пробку. На помощь собратьям пришёл один из водителей. Мужчина в тёмной куртке, назначив себя на время инспектором ГИБДД, начал регулировать потоки машин.

Сегодня утром из-за неработающих светофоров на Куйбышева вся Гурзуфская стояла. Подъехав к Московской, я увидел, что на перекрёстке нет сотрудников ГИБДД, а вместо них дорожное движение регулирует человек в гражданской одежде с фонариком в руке, причём водители его слушаются! Хотелось бы сказать такому человеку ОГРОМНОЕ спасибо. Хотя сотрудники ГИБДД наверняка его действий не одобряют, всё-таки может сложиться аварийная ситуация, тем не менее спасибо! -- написал письмо Е1.RU читатель Роман.

На записи екатеринбуржец, как заправский инспектор, знаками показывает водителям, когда настало время ехать, а когда остановиться. А автомобилисты всё же слушались регулировщика-самозванца. Движение хоть и было затруднено, но совсем хаос на оживлённом перекрёстке не возник.

Большое человеческое спасибо парню на перекрестке Московской – Куйбышева, который с фонариком разруливал всю чачу! -- написал на форуме E1.RU пользователь Декстер Морган.

Напомним, светофор на этом перекрёстке не работал из-за аварии на электросетях. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Е1.RU уточнили, что сейчас последствия аварии уже устранены и все светофоры вновь в работе.