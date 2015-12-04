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С 1 января 2016 года в Нижнем Тагиле проезд подорожает до 19 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1 января 2016 года в Нижнем Тагиле проезд подорожает до 19 рублей

4 декабря 2015, 10:00ТранспортПавел Щербина
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