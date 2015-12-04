С 1 января 2016 года в Нижнем Тагиле проезд подорожает до 19 рублей

С Нового года цена проезда в маршрутках Нижнего Тагила подорожает на три рубля и составит 19 рублей.

Этот день транспортники приближали как могли. Руководители коммерческих предприятий общественного транспорта несколько раз обращались в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) и писали коллективное письмо главе города. К слову, победная поездка в РЭК, после которой было одобрено повышение цен, осуществлялась при деятельностном участии Сергея Носова. Он лично ездил с бизнесменами в Екатеринбург. Но победу нельзя считать полной. Ведь бизнесмены ратовали за повышение стоимости проезда как минимум до 23 рублей.

TagilCity.ru уже связался с одной из транспортных компаний. Её представители подтвердили грядущее повышение цены. Мы также задали ряд вопросов о том, как подорожание отразится на качестве сервиса. Ответ на этот и многие другие вопросы – читайте в нашей следующей публикации об общественном транспорте.