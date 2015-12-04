С начала 2016 года наличие полисов ОСАГО будет проверяться автоматически

Проверяться будут в первую очередь автомобили, нарушающие ПДД (не соблюдающие скоростной режим, проезжающие на запрещающий сигнал светофора и т.д.). Штрафы не будут приходить автовладельцам, оформившим страховой полис менее 5 дней назад. Именно такой срок отводится страховым компаниям для внесения информации о полисе в базу АИС РСА.

Напомним, внедряемая система предполагает автоматическую проверку наличия полиса у владельцев авто, проезжающих мимо камер фото- и видеофиксации. Если в базе АИС РСА, к которой имеет доступ ГИБДД, не будет обнаружена информация о наличии полиса, то автоматически будет сформирован штраф и направлен автовладельцу, причем ровно столько раз, сколько он будет проезжать мимо камер.

Этот проект актуален в свете продолжающегося роста числа поддельных полисов. По экспертным оценкам, во втором полугодии текущего года их количество возросло в два раза, а в некоторых регионах составляет до 10 процентов от общего числа полисов ОСАГО, – отмечает И.Юргенс. – Любой сотрудник ГИБДД может провести проверку и сам, зайдя в базу АИС РСА или запросив информацию по выделенному каналу. Такие проверки проводятся все чаще. При этом использование поддельного полиса ОСАГО, в том числе предъявление его сотрудникам ГИБДД, грозит наказанием вплоть до ареста на срок до шести месяцев. Поэтому тем, кто сознательно сделал выбор в пользу поддельных полисов, в скором времени придется вернуться к настоящим.