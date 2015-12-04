В Нижнем Тагиле перекроют дорогу на Театральной площади: началось строительство ледового городка (ФОТО)
4 декабря 2015, 18:25ТранспортДенис Таратонов
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7 декабря в Нижнем Тагиле будет перекрыт небольшой участок дороги на Театральной площади.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле совсем скоро начнут возводить ледовый городок на Театральной площади. В связи с этим будет перекрыт для проезда небольшой участок проспекта Строителей, который находится между Театральной площадью и Театральным сквером. Движение по улице Пархоменко в этом году, как и в прошлом, перекрываться не будет.
Проезжая часть будет перекрыта до тех пор, пока будет функционировать ледовый городок, то есть до 31 января.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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