В Нижнем Тагиле перекроют дорогу на Театральной площади: началось строительство ледового городка (ФОТО)

В Нижнем Тагиле совсем скоро начнут возводить ледовый городок на Театральной площади. В связи с этим будет перекрыт для проезда небольшой участок проспекта Строителей, который находится между Театральной площадью и Театральным сквером. Движение по улице Пархоменко в этом году, как и в прошлом, перекрываться не будет.