Жители Нижнего Тагила требуют повышения качества работы маршруток в ответ на повышение цен за проезд (ФОТО)

Обычно подорожание должно быть напрямую или косвенно связано с улучшением качества услуг. Будет ли так в Нижнем Тагиле – решила выяснить редакция портала TagilCity.ru.

Ведь у тагильчан накопилось много вопросов к компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров в Нижнем Тагиле. Они касаются как комфорта и безопасности транспортных средств, так и организации движения. То есть, маршрутов, их расписания, доступности остановок и так далее.

Сегодня, когда я пришла на маршрутку №53 (ул. Бобкова), в очереди на неё я насчитала 45 человек. Притом, что одна маршрутка только что отъехала. 45 человек или 720 рублей (именно столько они в сумме заплатят за проезд) стояли и ждали, когда кто-нибудь приедет и заберёт их. Но героя не находилось, пришлось заказать такси. То же самое на этом маршруте по вечерам. После 19:00 на вокзал с Алтайки просто не уехать на 53. Они перестают ходить рассказала журналистам TagilCity.ru местная жительница Алёна.

После 9 вечера не уехать на Вагонку. Это изменится? Очереди на 53, 57,54 исчисляется десятками людей, в то время как на той же 56 стоит по несколько пустых маршруток. Будете ли перераспределять машины хотя бы в час пик? -- спрашивает читатель TagilCity.ru Степан.

В центре маршруток море! Та же 4 ходит с интервалом в 3 минуты и зачастую полупустая даже утром. Почему нельзя снять с каждого такого маршрута по 1 машине и отправить их на более сложные маршруты на Вагонку, Северный или Тагилстрой? -- интересуется великодушный житель центра города Роман.

Как удалось выяснить, транспортники, увы, не всегда знают о проблемах пассажиров.

Директор просмотрел ваши вопросы, но сейчас никаких комментариев дать не можем. Планируется выезжать на маршруты, в том числе в вечернее время, и только после этого, на следующей неделе постараемся ответить на них прокомментировали журналистам TagilCity.ru в транспортной компании ООО «Фирма ТАС».

Неделя – не такой уж и большой срок. В конце концов, проезд подорожает только в следующем году. Потому требовать от транспортников сиюминутных результатов уже на том основании, что им позволили повысить цену – не вполне корректно.

Но в то же время есть риск возникновения ситуации, когда транспортники заявят о том, что цены были повышены недостаточно, а значит, ни о каком повышении качества сервиса можно не заикаться, что тоже будет несправедливо по отношению к пассажирам.

Редакция TagilCity.ru напоминает своим читателям о том, что если вы не можете откуда-то уехать на общественном транспорте в то время, когда официально он должен ходить – не нужно сразу вызывать такси, если вы не спешите.

В транспортных компаниях служат диспетчеры, в должностные обязанности которых, помимо прочего, входит также информирование водителей о том, что где-то люди не могут уехать и мёрзнут на морозе. По идее, свободные водители должны отправляться на выручку.

Диспетчерская ООО «Фирма ТАС»: 8 (3435) 37-81-29

Диспетчерская НО «Союз НТ»: 8 (3435) 24-66-38

Диспетчерская ООО «Строитель-Т»: 8 (3435) 92-20-22

Тем не менее, необходимо помнить о том, что маршрутки не материализуются из воздуха по воле диспетчера, не прилетают подобно коврам-самолётам из волшебных сказок, а значит, при разговоре с представителями транспортных компаний нужно держать себя в руках, вне зависимости от того, как сильно вы устали или замёрзли: по ту сторону телефонного разговора такой же человек, который тоже устал, хочет домой, есть и спать.