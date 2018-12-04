Более 500 млн может получить дополнительно Нижний Тагил в рамках проекта БКАД
В Нижнем Тагиле более 606 млн рублей будет потрачено на реализацию проекта БКАД. Выделяться средства будут в течение 6 лет. Еще более 500 млн рублей город сможет получить дополнительно.
Муниципалитет может получить дополнительное финансирование на ремонт автодорог, ведущих к сельским населенным пунктам. Реализация проекта начнется в 2019 году.
Ежегодно будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительно более 110 млн рублей на ремонты дорог, расположенных в радиусе 50 километров от центра агломерации,сообщил Владимир Юрченко.
Так, Нижний Тагил сможет получить за 6 лет программы дополнительно еще более 500 млн рублей.
Помимо этого, в рамках реализации программы при ремонте дорог будут использоваться инновационные составы и смеси. В частности, они должны составлять не менее 40% от общего количества сырья.
Кроме обновленных автодорог в рамках программы появятся стационарные посты весового контроля и «умные» светофоры, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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