Более 500 млн может получить дополнительно Нижний Тагил в рамках проекта БКАД

Муниципалитет может получить дополнительное финансирование на ремонт автодорог, ведущих к сельским населенным пунктам. Реализация проекта начнется в 2019 году.

Ежегодно будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительно более 110 млн рублей на ремонты дорог, расположенных в радиусе 50 километров от центра агломерации,сообщил Владимир Юрченко.

Так, Нижний Тагил сможет получить за 6 лет программы дополнительно еще более 500 млн рублей.

Помимо этого, в рамках реализации программы при ремонте дорог будут использоваться инновационные составы и смеси. В частности, они должны составлять не менее 40% от общего количества сырья.