Между Нижним Тагилом и Екатеринбургом будут курсировать дополнительные «Ласточки»
С 8 декабря на Свердловской железной дороге изменится расписание пригородных поездов. В связи с этим на маршруте Нижний Тагил — Екатеринбург появятся дополнительные «Ласточки», сообщается на официальном сайте города.
Теперь частота курсирования скоростных поездов увеличится до пяти пар в день. Из Екатеринбурга новый поезд № 7063 будет отправляться в 10:21 (по местному времени), а прибывать в Нижний Тагил в 12:12. В обратном направлении «Ласточка» № 7064 отправится в 10:59, прибудет в Екатеринбург в 12:52.
На некоторых рейсах количество вагонов в поезде увеличат в два раза:
- №7065 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 14:39, по пятницам);
- №7069 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление 19:13, по пятницам);
- №7070 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 16:57, по пятницам);
- №7077/7079 Екатеринбург – Серов (10 вагонов до станции Нижний Тагил, отправление в 17:26, по воскресеньям);
- №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59, по понедельникам);
- №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11, по воскресеньям с 15 декабря).
Кроме того, с 8 декабря пригородные поезда, следующие по маршруту Гороблагодатская — Серов, будут ходить до Нижнего Тагила:
- №6861/7427 Нижний Тагил – Серов будет отправляться из Нижнего Тагила в 06:17 и прибывать в Серов в 11:13;
- №7428/6862 сообщением Серов – Нижний Тагил будет отправляться из Серова в 16:19 и прибывать в Нижний Тагил в 21:10.
В связи с этим отменяются пригородные поезда № 6828 сообщением Азиатская — Нижний Тагил (отправление в 19:24) и № 6821 сообщением Нижний Тагил — Кушва (отправление в 05:30).
С 1 января 2020 года будет пущен дополнительный поезд Нижний Тагил — Верхняя Салда — Моховой:
- отправление из Нижнего Тагила в 14:50, прибытие в Верхнюю Салду в 15:54, в Моховой в 16:09.
- обратный поезд №6871/6872 будет отправляться в 17:20 из Мохового, из Верхней Салды – в 17:36, прибывать в Нижний Тагил в 18:36.