Между Нижним Тагилом и Екатеринбургом будут курсировать дополнительные «Ласточки»

Теперь частота курсирования скоростных поездов увеличится до пяти пар в день. Из Екатеринбурга новый поезд № 7063 будет отправляться в 10:21 (по местному времени), а прибывать в Нижний Тагил в 12:12. В обратном направлении «Ласточка» № 7064 отправится в 10:59, прибудет в Екатеринбург в 12:52.

На некоторых рейсах количество вагонов в поезде увеличат в два раза:

№7065 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 14:39, по пятницам);

№7069 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление 19:13, по пятницам);

№7070 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 16:57, по пятницам);

№7077/7079 Екатеринбург – Серов (10 вагонов до станции Нижний Тагил, отправление в 17:26, по воскресеньям);

№7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59, по понедельникам);

№7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11, по воскресеньям с 15 декабря).

Кроме того, с 8 декабря пригородные поезда, следующие по маршруту Гороблагодатская — Серов, будут ходить до Нижнего Тагила:

№6861/7427 Нижний Тагил – Серов будет отправляться из Нижнего Тагила в 06:17 и прибывать в Серов в 11:13;

№7428/6862 сообщением Серов – Нижний Тагил будет отправляться из Серова в 16:19 и прибывать в Нижний Тагил в 21:10.

В связи с этим отменяются пригородные поезда № 6828 сообщением Азиатская — Нижний Тагил (отправление в 19:24) и № 6821 сообщением Нижний Тагил — Кушва (отправление в 05:30).

С 1 января 2020 года будет пущен дополнительный поезд Нижний Тагил — Верхняя Салда — Моховой: