В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД дорожники отремонтируют улицу Карла Маркса

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле будет отремонтирована улица Карла Маркса.

На одном из участков потребуется замена теплосетей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Ремонт будет выполнять «Тагилдорстрой». К работам планируют приступить в июне 2021 года. Они начнутся на перекрестке с улицей Октябрьской Революции. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Отмечается, что на время проведения работ не возникнет проблемы с передвижением. Как один из вариантов, обсуждается организация двухстороннего режима движения по улице Газетная. Во время замены труб горячая вода продолжит поступать жильцам по резервному каналу. Участок, требующий внимания сетевиков, начинается от улицы Островского и заканчивается на улице Первомайской. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к середине октября. Напомним, в рамках национального проекта БКАД в Нижнем Тагиле было отремонтировано 23 участка дорог. Получилось добавить в список пять дополнительных объектов. Последней была сдана улица Серова. Общая стоимость работ составила 626 миллионов рублей.

