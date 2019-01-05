40 детских автобусов проверены сотрудниками ГИБДД Екатеринбурга в праздники

Так как количество перевозок детскими автобусами в Новый год и праздники после него возрастает, сотрудники ГИБДД Екатеринбурга с 1 по 5 января проверили водителей 40-ка транспортных средств.

Инспекторов интересовало наличие опознавательных знаков, техническое состояние машин, наличие и исправность ремней безопасности и все необходимые для перевозки детей документы.