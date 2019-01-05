40 детских автобусов проверены сотрудниками ГИБДД Екатеринбурга в праздники
Сегодня, 16:47ТранспортФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проверили 40 автобусов, перевозящих в новогодние праздники детей в театры, ледовые городки, цирки и аквапарки. По результатам проверки два водителя оказались наказаны.
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Так как количество перевозок детскими автобусами в Новый год и праздники после него возрастает, сотрудники ГИБДД Екатеринбурга с 1 по 5 января проверили водителей 40-ка транспортных средств.
Инспекторов интересовало наличие опознавательных знаков, техническое состояние машин, наличие и исправность ремней безопасности и все необходимые для перевозки детей документы.
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Два водителя по результатам проверки были наказаны: у одного отсутствовал знак об ограничении скорости движения, у другого не имелись необходимые для перевозки пассажиров документы, сообщает E1.ru.
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