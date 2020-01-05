В Свердловской области увеличилась стоимость проезда на электричках

Ранее цены на проезд в электричках были от 30 до 198 рублей. Теперь стоимость увеличилась от одного до шести рублей.

Например, поездка на расстояние до 5 км раньше обходилась пассажиру в 30 рублей, сейчас — в 31 рубль. Тариф на 6-15 км установлен в размере 46 рублей, на 16-25 км — 62 рубля, на 26-35 км — 79 рублей, на 36-55 км — 94 рубля, на 56-75 — 112 рублей, на 76-95 км — 126 рублей, на 96-125 км — 160 рублей, на 126-150 км — 174 рубля, на 151-165 км — 190 рублей, а на 166-200 км — 204 рубля.