ГИБДД сможет мгновенно выявлять нетрезвых водителей с помощью экспресс-тестов

ГИБДД сможет мгновенно выявлять нетрезвых водителей с помощью экспресс-тестов
ГИБДД сможет мгновенно выявлять нетрезвых водителей с помощью экспресс-тестов
Сегодня, 10:45ТранспортФото: 1MI
Планируемся, что в 2022 году появятся экспресс-тесты, которые способны мгновенно выявлять состояние опьянения у водителя. Об этом заявили в Госавтоинспекции России.

С помощью данных тестов сотрудники ГИБДД смогут сэкономить время на определения состояния, в котором на данный момент находится водитель. Тем самым удастся предотвращать конфликтные ситуации между стражами порядка и автолюбителями.

Однако точная дата появления таких тестов станет известна позже, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в МВД РФ.

Напомним, новым начальником госавтоинспекции Нижнего Тагила стал Александр Зверев. В должность подполковник полиции он вступает с 1 января. С 25 января минувшего года Зверев руководил госавтоинспекцией Тагила в качестве врио.

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