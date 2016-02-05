Сегодня в Нижнем Тагиле будут ловить водителей-нарушителей
5 февраля 2016, 16:15Транспорт
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На ночь с пятницы на субботу в ГИБДД Нижнего Тагила намечено очередное профилактическое мероприятие, призванное защитить жителей города от действий опасных водителей.
Так, основная цель инспекторов - это водители, находящиеся за рулем в состоянии того или иного опьянения, а также лица, не имеющие права на управление автомобилем. Известно, что такие люди на дороге - одни из самых опасных участников дорожного движения.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле благодаря задержанию подозрительного водителя удалось раскрыть серьезную схему сбыта наркотиков. Поэтому подобные рейды на дорогах города жизненно необходимы: если людей не пугает риск попадания в серьезное ДТП, то пусть нарушители боятся хотя бы инспекторов в форме.
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