Тонировка, неправильная перевозка детей и нелегалы: в Нижнем Тагиле полиция провела рейд (ФОТО)

За это время полицейские зафиксировали 23 нарушения ПДД. Семь водителей нарушили правила перевозки детей, пять были остановлены за тонировку на лобовом стекле, двое ездили без прав. По окончании мероприятия четыре автомобиля отправились на штрафную стоянку.

Дала свои результаты и проверка на легальность работы трудовых мигрантов. Один индивидуальный предприниматель был уличен в принятии на работу иностранного гражданина без соответствующих документов. Кроме этого были составлены ещё два административных протокола: первый — за работу иностранца без разрешения на территории РФ; второй — за нарушение правил пребывания в РФ.