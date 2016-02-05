Тонировка, неправильная перевозка детей и нелегалы: в Нижнем Тагиле полиция провела рейд (ФОТО)
Сотрудники полиции Нижнего Тагила продолжают свою борьбу с нарушителями правил дорожного движения. В этот вторник они провели очередное профилактическое мероприятие, которое было направлено не только на контроль за соблюдением ПДД. Кроме этого полицейские проверяли, как осуществляется перевозка детей, а также уделили внимание автомобилям с тонированными стёклами и нелегальным мигрантам. Активная фаза мероприятия прошла с 15 до 17 часов.
За это время полицейские зафиксировали 23 нарушения ПДД. Семь водителей нарушили правила перевозки детей, пять были остановлены за тонировку на лобовом стекле, двое ездили без прав. По окончании мероприятия четыре автомобиля отправились на штрафную стоянку.
Дала свои результаты и проверка на легальность работы трудовых мигрантов. Один индивидуальный предприниматель был уличен в принятии на работу иностранного гражданина без соответствующих документов. Кроме этого были составлены ещё два административных протокола: первый — за работу иностранца без разрешения на территории РФ; второй — за нарушение правил пребывания в РФ.
Нелегальные мигранты порой пытаются любым путём получить возможность жить и работать в Нижнем Тагиле. Недавно завершился суд над женщиной, которая за взятку подделала миграционные документы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru