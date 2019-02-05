Четыре дополнительные ледовые переправы открылись в Свердловской области
На севере Свердловской области открылись еще 4 ледовые переправы, теперь в регионе действуют 10 переправ.
На севере Свердловской области открыли четыре новые ледовые переправы. Две из них появились на реке Тура в Слободо-Туринском муниципальном районе. Данные переправы грузоподъемностью 5 и 10 тонн способствуют сообщению сел Усть-Ницкое и Сладковское.
В Гаринском районе появилась переправа через реку Сосьва для транспорта грузоподъемностью массой до 35 тонн.
Также появилась переправа через реку Тавда в районе села Таборы, толщина льда на ней позволяет проезжать грузовым автомобилям массой до 30 тонн.
Теперь в Свердловской области функционируют 10 ледовых переправ. Их безопасность подтверждена государственной инспекцией по маломерным судам. Также ГУ МЧС России по Свердловской области, напоминает, что выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ опасен для жизни.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости