Четыре дополнительные ледовые переправы открылись в Свердловской области

На севере Свердловской области открыли четыре новые ледовые переправы. Две из них появились на реке Тура в Слободо-Туринском муниципальном районе. Данные переправы грузоподъемностью 5 и 10 тонн способствуют сообщению сел Усть-Ницкое и Сладковское.

В Гаринском районе появилась переправа через реку Сосьва для транспорта грузоподъемностью массой до 35 тонн.

Также появилась переправа через реку Тавда в районе села Таборы, толщина льда на ней позволяет проезжать грузовым автомобилям массой до 30 тонн.