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Четыре дополнительные ледовые переправы открылись в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре дополнительные ледовые переправы открылись в Свердловской области

Сегодня, 16:10ТранспортФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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