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Закрылась заправка «Газпром»: 68 междугородних рейсов отменены в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Gas station 727162 340

Закрылась заправка «Газпром»: 68 междугородних рейсов отменены в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:19ТранспортФото: pixabay.com
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