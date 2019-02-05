Закрылась заправка «Газпром»: 68 междугородних рейсов отменены в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле нарушено движение междугороднего транспорта из-за технических неполадок на газовой заправке «Газпром» на Свердловском шоссе. 5 февраля отменены 68 рейсов с автовокзала города.
Проблемы с междугородним сообщением начались 4 февраля, когда закрылась автозаправка компании ООО «Газпром газомоторное топливо» на южном подъезде к городу. Водители автобусов вынуждены заправляться на АЗС в районе ГГМ и Коксохима, однако из-за больших очередей возникают задержки рейсов.
68 рейсов отменено на сегодня, так как не работает заправка, которая ближняя к нам на выезде на Екатеринбург, из-за этого создаются и пробки на Коксохиме и прочее. Есть еще на ГГМ заправка, всего их 4 по городу, но они удалены, это время. Ближняя к нам не работает с пятницы. Вчера к ним должны были приехать, с их слов, какие-то ремонтники. Как мне известно, бригада так и не приехала. А мы не располагаем полномочиями, чтобы от них что-то требовать, мы просто продаем билеты на рейсы, рассказал начальник автовокзала в Нижнем Тагиле Вячестав Эйвазов редакции TagilCity.ru.
По информации с официального сайта автовокзала в Нижнем Тагиле, полностью отменены рейсы до поселка Висим, до города Кушва ходят только три автобуса, также отменено большинство рейсов других пригородных сообщений.
Оперативный комментарий от ООО «Газпром газомоторное топливо» редакции TagilCity.ru получить не удалось. В пресс-центре компании и на самой заправке на звонки никто не ответил.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости