Закрылась заправка «Газпром»: 68 междугородних рейсов отменены в Нижнем Тагиле

68 рейсов отменено на сегодня, так как не работает заправка, которая ближняя к нам на выезде на Екатеринбург, из-за этого создаются и пробки на Коксохиме и прочее. Есть еще на ГГМ заправка, всего их 4 по городу, но они удалены, это время. Ближняя к нам не работает с пятницы. Вчера к ним должны были приехать, с их слов, какие-то ремонтники. Как мне известно, бригада так и не приехала. А мы не располагаем полномочиями, чтобы от них что-то требовать, мы просто продаем билеты на рейсы, рассказал начальник автовокзала в Нижнем Тагиле Вячестав Эйвазов редакции TagilCity.ru.