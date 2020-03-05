На Урале ГИБДД начала следить за нарушителями с помощью дронов
Сегодня, 10:24ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская Госавтоинспекция начала следить за нарушителями ПДД при помощи беспилотников Росгвардии, сообщает ОТВ.
С дронов контролируют дорожную ситуацию. В частности, особое внимание уделено случаям выезда на встречную полосу. Камеры беспилотников фиксируют нарушения и передают изображение на пункт управления. Дроны ведут наблюдение за нарушителем, пока он не будет остановлен ближайшим постом ДПС.
В прошлом году выезд на полосу встречного движения привел к 354 ДТП. В них погибли 104 человека, травмированы 665 человек.
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