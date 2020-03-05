На Урале ГИБДД начала следить за нарушителями с помощью дронов

С дронов контролируют дорожную ситуацию. В частности, особое внимание уделено случаям выезда на встречную полосу. Камеры беспилотников фиксируют нарушения и передают изображение на пункт управления. Дроны ведут наблюдение за нарушителем, пока он не будет остановлен ближайшим постом ДПС.